Restablerta la línia d'FGC Barcelona-Vallès després de l'alteració per l'atropellament d'una persona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Barcelona-Vallès s'ha restablert després d'una hora d'alteració del servei provocada per l'atropellament d'una persona aquest dilluns a les 11.57 hores.
Arran d'aquesta incidència, la línia L6 d'FGC que finalitza a Sarrià (Barcelona) havia quedat suspesa, ha informat FGC en una anotació a X recollida per Europa Press.
La incidència havia provocat que el servei de trens funcionés amb la freqüència de pas alterada entre les estacions de la plaça Catalunya i Sant Cugat (Barcelona).