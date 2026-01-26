Publicat 26/01/2026 13:18

Restablerta la línia d'FGC Barcelona-Vallès després de l'alteració per l'atropellament d'una persona

La línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Barcelona-Vallès s'ha restablert després d'una hora d'alteració del servei provocada per l'atropellament d'una persona aquest dilluns a les 11.57 hores.

Arran d'aquesta incidència, la línia L6 d'FGC que finalitza a Sarrià (Barcelona) havia quedat suspesa, ha informat FGC en una anotació a X recollida per Europa Press.

La incidència havia provocat que el servei de trens funcionés amb la freqüència de pas alterada entre les estacions de la plaça Catalunya i Sant Cugat (Barcelona).

