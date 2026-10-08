Restablerta l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) després d'un accident

TARRAGONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vehicles a l'AP-7 en sentit Barcelona s'ha restablert cap a les 17.20 hores després de tallar-se a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) aquest dijous a la tarda.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), el tall s'ha produït després de l'accident d'un camió arran de les fortes ratxes de vent a la zona, que ja torna a ser operativa.
Al voltant de les 17.30 hores, la via continua amb 2 quilòmetres de cues després de la reobertura.