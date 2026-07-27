Restablerta l'alta velocitat a Tarragona després del tall per un incendi prop de les vies

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els trens d'alta velocitat han reprès la circulació aquest dilluns cap a les 11.15 hores entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès (Tarragona) després que un incendi prop de les vies hagi obligat a suspendre temporalment el servei, ha informat Protecció Civil en un comunicat a X.
La incidència s'ha produït a les 9.50 i ha afectat els trens de la línia d'alta velocitat Madrid - Barcelona.
En l'àmbit de Rodalies, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 pateixen retards de més de 45 minuts de mitjana per una incidència tècnica d'un tren entre Sitges i Garraf (Barcelona).