Restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona, sense servei gairebé 3 hores per un incendi

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han autoritzat Adif a restablir la tensió de la catenària al tram Lleida - Camp de Tarragona, per la qual cosa els trens aturats tornen a circular després de gairebé tres hores sense fer-ho per l'incendi a l'Albi (Lleida) d'aquest dijous.
La proximitat de les flames a les vies ha obligat a tallar la circulació, però l'evolució favorable del foc ha permès recuperar-la.
Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi a les 12.40 hores, després d'originar-se cap a les 10.30 hores en un camp de rostolls.