Publicat 08/06/2026 17:13

Restablerta l'alta velocitat entre Barcelona i el Camp de Tarragona després d'un incendi

Archivo - Prealerta del pla Ferrocat
PROTECCIÓ CIVIL - Arxiu

TARRAGONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'alta velocitat entre les estacions Barcelona-Sants i Camp de Tarragona ha quedat restablerta aquest dilluns a la tarda després de l'extinció d'un incendi prop de les vies a Cornellà de Llobregat (Barcelona), informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.

En l'extinció del foc, registrat a les 14.51 en unes canyes prop de la via, hi han treballat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Protecció Civil ha desactivat la prealerta Ferrocat.

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