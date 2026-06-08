Restablerta l'alta velocitat entre Barcelona i el Camp de Tarragona després d'un incendi

TARRAGONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'alta velocitat entre les estacions Barcelona-Sants i Camp de Tarragona ha quedat restablerta aquest dilluns a la tarda després de l'extinció d'un incendi prop de les vies a Cornellà de Llobregat (Barcelona), informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'extinció del foc, registrat a les 14.51 en unes canyes prop de la via, hi han treballat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Protecció Civil ha desactivat la prealerta Ferrocat.