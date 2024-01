Restablerta l'A-2 després de retirar el camió accidentat de la via a Abrera (Barcelona)

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació a l'A-2 ha estat restablerta aquest dilluns al voltant de les 9.30 hores després de retirar el camió accidentat a la matinada, que ha obligat a tallar la via en sentit est.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, la via manté un carril tallat i hi continuen havent cues de 4,5 quilòmetres entre Abrera i Esparreguera (Barcelona) en direcció Barcelona a les 10.54 hores.

L'incident també ha provocat cues a l'enllaç de la via amb la C-55, que en aquests moments són de 6 quilòmetres entre Abrera i Olesa de Montserrat (Barcelona).