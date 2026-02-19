Restablerta la circulació de trens entre Montblanc (Tarragona) i Puigverd de Lleida

Kike Rincón - Europa Press
LLEIDA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació ferroviària s'ha recuperat aquest dijous cap a les 18.30 hores entre les estacions de Montblanc (Tarragona) i Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida després de retirar-se un arbre que ha caigut a les vies, informa Adif via X.
L'incident s'ha produït cap a les 17.20 hores i ha obligat a tallar la circulació ferroviària, que ha afectat els trens de mitja distància que circulen entre Barcelona i Lleida.
En aquest sentit, s'ha hagut d'establir un pla alternatiu de transport per carretera per als viatgers afectats.