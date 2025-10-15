Restablerta la circulació de trens a Girona després d'una protesta per Palestina a l'estació

GIRONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de les línies R11 i RG1, que estava interrompuda des de les 12.17 hores per una manifestació per Palestina a l'estació de Girona, s'ha restablert cap a les 13.00 hores, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
La circulació s'ha aturat a petició dels cossos i forces de seguretat per la presència de persones concentrades a les vies amb motiu de la vaga general per Palestina, segons han confirmat les mateixes fonts.
Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el Ferrocat en fase de prealerta per aquest fet, segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.