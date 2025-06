Restablerta la circulació de Rodalies a Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies de Catalunya s'ha restablert en tots dos sentits aquest dimecres cap a les 12 hores després de l'atropellament d'una persona a Cunit (Tarragona) al matí.

El tall de la via s'ha produït al voltant de les 9 i el servei s'ha restablert parcialment a les 11.25, informa Rodalies en una anotació a X recollida per Europa Press.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per transbordar els passatgers i hi ha hagut un servei alternatiu per carretera de Vilanova a Sant Vicenç de Calders.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que han rebut l'avís cap a les 9 i que s'hi han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, el SEM i la policia local de Cunit, entre d'altres.