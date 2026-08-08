Restablerta la circulació de la R3 entre Planoles i La Molina (Girona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha restablert aquest dissabte a la tarda la circulació de la línia R3 entre les estacions de Planoles i La Molina (Girona), que s'havia interromput per una incidència.
Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta Ferrocat activada per la incidència, ha informat a X.
La R1 ha interromput el servei entre les estacions de Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes per un incendi de canyes i Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions.