Restablerta la circulació de la R3 entre La Garriga i Figaró (Barcelona)

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat restablida aquest diumenge al matí entre La Garriga i Figaró (Barcelona) una vegada solucionada la incidència per un robatori de coure, segons ha informat Rodalies a X i ha recollit Europa Press.
Els trens tornen a circular entre La Garriga (Barcelona) i Ribes de Freser (Girona), després que quedés interromput el servei aquest dissabte a causa d'un incendi originat per la substracció de cablejat.
No obstant això, es manté el servei de reforç per carretera entre l'estació de Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà/La Tor de Querol (Girona).