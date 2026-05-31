Publicat 31/05/2026 11:43

Restablerta la circulació de la R3 entre La Garriga i Figaró (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat restablida aquest diumenge al matí entre La Garriga i Figaró (Barcelona) una vegada solucionada la incidència per un robatori de coure, segons ha informat Rodalies a X i ha recollit Europa Press.

Els trens tornen a circular entre La Garriga (Barcelona) i Ribes de Freser (Girona), després que quedés interromput el servei aquest dissabte a causa d'un incendi originat per la substracció de cablejat.

No obstant això, es manté el servei de reforç per carretera entre l'estació de Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà/La Tor de Querol (Girona).

