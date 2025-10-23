Restablerta la circulació en la R1 de Rodalies entre El Clot i Badalona (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La R1 de Rodalies ha restablert la circulació dels seus trens aquest dijous sobre les 19 hores entre L'Hospitalet de Llobregat i Badalona (Barcelona) després que hagi estat tallada pel vent i per la presència d'un obstacle a la via.
Els trens circulen amb 25 minuts de demora de mitjana, i progressivament es recuperaran les freqüències i les hores de pas habituals, segons ha informat Rodalies en una anotació a 'X', recollida per Europa Press.
La circulació s'havia tallat entre El Clot i Badalona prop de les 14.30 hores per la presència d'un obstacle en les vies, per després tallar-se des del punt d'origen de la línia pel vent.