Restablerta la circulació per una de les vies de l'R3 entre Mollet-Montcada (Barcelona)

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha restablert la circulació de trens per una de les vies després d'una avaria a l'R3 entre l'estació de Mollet Santa Rosa i Montcada-Ripollet (Barcelona) aquest dilluns al matí que ha obligat a interrompre la circulació.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, l'afectació és a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació barcelonina.

Durant la interrupció s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Mollet Santa Rosa i Montcada-Ripollet, segons ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press, que a més ha donat per acabada la prealerta Ferrocat.