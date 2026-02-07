Restablerta la circulació a l'R4 de Rodalies entre Martorell i L'Hospitalet (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R4 de Rodalies s'ha restablert en el tram entre Martorell i L'Hospitalet (Barcelona) després del tall que es va produir dijous passat pel despreniment de part d'un terraplè a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
Així ho han informat fonts de Renfe aquest dissabte, després dels treballs a la zona d'equips tècnics d'Adif.
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha informat via X de la reobertura de la circulació: "Seguim avançant en l'estabilització del sistema", ha afegit.