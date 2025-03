Restablerta la circulació a l'R4 després d'una caiguda d'arbres a Castellbell (Barcelona)

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -

La línia R4 de Rodalies de Catalunya ha restablert la circulació després d'una caiguda d'arbres sobre un tren a Castellbell i el Vilar (Barcelona), que ha obligat aquest dissabte a tallar la línia i a evacuar els passatgers del comboi.

Els passatgers han estat evacuats mitjançant un transbord amb un altre tren en paral·lel i s'ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat, ha informat Protecció Civil en un missatge a X, recollit per Europa Press.

A més, la línia R3, entre Ripoll i Puigcerdà (Girona), i l'R11, entre Portbou (Girona) i Cervera de la Marenda (França), continuen tallades per fortes ràfegues de vent i a causa d'aquesta alerta no s'ha pogut establir un servei alternatiu per carretera, informa el servei ferroviari.