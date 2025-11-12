Restablerta la circulació de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró (Barcelona) s'ha restablert aquest dimecres cap a les 08.30 hores, després de quedar tallada a les 07.44 per una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable.
Segons ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers.
Finalment, els trens aniran recuperant gradualment la freqüència de pas habitual.