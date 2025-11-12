Actualitzat 12/11/2025 13:20

Restablerta la circulació de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró

Archivo - Diversos trens a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró (Barcelona) s'ha restablert aquest dimecres cap a les 08.30 hores, després de quedar tallada a les 07.44 per una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable.

Segons ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers.

Finalment, els trens aniran recuperant gradualment la freqüència de pas habitual.

 

Contador

Contingut patrocinat