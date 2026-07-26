Restablerta la circulació de l'R3 després de la incidència a la infraestructura d'aquest dissabte

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies s'ha restablert aquest diumenge després de la incidència a la infraestructura produïda aquest dissabte a causa de les obres en aquesta línia.
Segons ha informat Rodalies en una anotació a 'X' la circulació està restaberta encara que amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
Pels treballs en aquesta línia els usuaris han de fer el tram entre L'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig/Montcada Bifurcació (Barcelona) a l'R4 i hi ha servei complementari per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà (Girona).