Restablerta la circulació de l'R2 Sud entre Garraf i Sitges (Barcelona) per les dues vies

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R2 Sud entre Garraf i Sitges (Barcelona) s'ha restablert aquest dilluns a les 17.55 hores per les dues vies, després que una incidència hagi obligat a tallar una de les dues cap a les 15.30.
Així ho informa Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual també indica que es poden generar alguns retards en aquesta línia, però també als trens de mitja distància que uneixen Barcelona amb Tarragona i Reus.
De fet, entre aquestes dues últimes localitats la circulació continua interrompuda per una incidència a l'estació de Reus (Tarragona), per la qual cosa s'ha establert un servei alternatiu per carretera que fa les parades intermèdies.