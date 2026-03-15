Restablerta la circulació en l'R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes i Figueres (Girona)

GIRONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Adif ha anunciat que s'ha restablert la circulació en la línia R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes i Figueres (Girona) sobre les 16.55 d'aquest diumenge, en una anotació a 'X' recollit per Europa Press.
La circulació s'havia vist interrompuda sobre les 11 entre Girona i Figueres en caure branques i tanques a les vies pel temporal de vent que afecta la zona.
Sobre les 13 hores, Adif ha ampliat el tall entre Girona i Maçanet-Massanes a causa de la situació meteorològica.