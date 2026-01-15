Actualitzat 15/01/2026 12:10

Restablerta la circulació de l'R11 i l'RG1 entre Vilamalla i Figueres després del tall

Archivo - Arxiu - Un tren a l'estació de França, on opera Rodalies, a 21 de febrer de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació dels trens de Rodalies de les línies R11 i RG1 entre Vilamalla i Figueres (Girona) s'ha reprès aquest dijous sobre les 7.44 hores després d'interrompre's el servei sobre les 6.18 hores.

El motiu de l'afectació responia a una incidència d'Adif que afectava al sistema de regulació del tràfic ferroviari a l'estació de Vilamalla, davant de la qual cosa s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet-Massanes (Girona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

En un altre missatge a 'X', Protecció Civil ha explicat que ha desactivat la prealerta Ferrocat que havia activat per la incidència.

Contador

Contingut patrocinat