Restablerta la circulació de l'R11 i l'RG1 entre Vilamalla i Figueres després del tall

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens de Rodalies de les línies R11 i RG1 entre Vilamalla i Figueres (Girona) s'ha reprès aquest dijous sobre les 7.44 hores després d'interrompre's el servei sobre les 6.18 hores.
El motiu de l'afectació responia a una incidència d'Adif que afectava al sistema de regulació del tràfic ferroviari a l'estació de Vilamalla, davant de la qual cosa s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet-Massanes (Girona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', Protecció Civil ha explicat que ha desactivat la prealerta Ferrocat que havia activat per la incidència.