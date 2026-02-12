Publicat 12/02/2026 15:53

Restablerta la circulació de l'R11 entre Girona i Maçanet de la Selva

Archivo - Un tren de Rodalies
EUROPA PRESS - Arxiu

GIRONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R11 de Rodalies entre Girona i Maçanet de la Selva (Girona) ha quedat restablerta després de la interrupció d'aquest dijous al matí en caure un arbre a la via.

El tram entre Girona i Sant Celoni (Barcelona) es fa amb servei complementari per carretera, amb parades intermèdies, informa Rodalies en una anotació a X recollida per Europa Press.

Els trens entre Barcelona-Sants i Maçanet-Massanes i entre Girona i Portbou (Girona) funcionen amb 40 i 30 minuts de demora, respectivament.

