Restablerta la circulació de l'R11 entre Girona i Maçanet de la Selva

GIRONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R11 de Rodalies entre Girona i Maçanet de la Selva (Girona) ha quedat restablerta després de la interrupció d'aquest dijous al matí en caure un arbre a la via.
El tram entre Girona i Sant Celoni (Barcelona) es fa amb servei complementari per carretera, amb parades intermèdies, informa Rodalies en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els trens entre Barcelona-Sants i Maçanet-Massanes i entre Girona i Portbou (Girona) funcionen amb 40 i 30 minuts de demora, respectivament.