Restablerta la circulació de l'R1 per un atropellament entre Calella i Pineda de Mar (Barcelona)

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R1 de Rodalies s'ha restablert cap a les 9.30 hores després d'un atropellament entre Calella i Pineda de Mar (Barcelona) aquest divendres al matí.

Protecció Civil de la Generalitat també ha posat fi a la prealerta del Pla d'emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat), ha informat en un tuit recollit per Europa Press.

La circulació ha estat interrompuda a les 8.20 hores aproximadament per l'"accident d'una persona en un punt de pas no autoritzat", segons un tuit d'Adif recollit per Europa Press.