Restablerta la circulació a l'N-340 després de la inundació de la via aquest divendres.

TARRAGONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La circulació per l'N-340 s'ha restablert després del tall d'aquest divendres cap a les 12.15 per la inundació de la via entre Amposta i l'Ampolla (Tarragona).

Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, la carretera presenta "trams amb bassals", però s'hi pot circular a velocitat reduïda.

La "pluja intensa" d'aquest divendres al migdia també afecta uns 30 quilòmetres de la circulació de vehicles a l'AP-7 entre Amposta i l'Ametlla de Mar (Tarragona).

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat en una nota a X recollida per Europa Press circular amb prudència i moderar la velocitat davant la "visibilitat reduïda".

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest divendres al matí a les Terres de l'Ebre (Tarragona), a la tarda al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, i a la nit a les comarques de Barcelona i Girona.