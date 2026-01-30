Restablerta la circulació de l'L5 del Metro de Barcelona després d'un tall per un comboi avariat

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'L5 del Metro de Barcelona s'ha pogut restablir aquest divendres cap a les 17.00 hores després del tall que s'ha produït vora les 16.45 per un comboi avariat a l'estació de Can Vidalet, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press.
De fet, el servei ha estat aturat durant 15 minuts entre les estacions de Can Boixeres i Collblanc.
La incidència s'ha pogut solucionar i el servei recupera progressivament la normalitat.