Restablerta la circulació a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès (Barcelona)

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 ha restablert la circulació a l'altura de Vilafranca del Penedès (Barcelona) després d'un accident en sentit nord ocorregut aquest dijous al matí a les 8.06 hores.

Hi ha 7 quilòmetres de retencions a causa d'un xoc frontal entre 2 turismes, per causes que encara s'investiguen, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Hi havia una persona atrapada que ja ha estat excarcerada --s'està pendent del seu estat-- i al lloc s'hi han desplaçat 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra.