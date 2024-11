Restablerta la circulació a l'AP-7 a la Jonquera després de les protestes dels pagesos

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a l'AP-7 s'ha restablert a l'altura de la Jonquera (Girona) després de reobrir l'A-9 al Voló (França) en estar tallada des de dimarts per les protestes dels pagesos francesos.

S'han reobert tots els carrils en sentit sud a l'AP-7 a la Jonquera, on a les 13.15 es mantenen uns 3 quilòmetres de cua; en sentit nord, s'ha reobert un carril a Llers (Girona), on hi ha uns 4 quilòmetres de cua, ha indicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat a la matinada el Procicat en fase de prealerta pels talls generats per les protestes al Voló.