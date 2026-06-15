Restablerta la circulació de l'alta velocitat entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar (Girona)

GIRONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'alta velocitat entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar (Girona) ha estat restablerta poc abans de les 22 hores d'aquest dilluns després d'estar tallada des de les 20.15 per un incendi de vegetació a Sils.
Segons explica Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, la circulació s'ha restablert una vegada ha finalitzat l'incident i s'ha tancat la prealerta del pla Ferrocat que s'havia obert.
En una altra anotació, els Bombers de la Generalitat informen que es tractava d'un "petit incendi de vegetació" prop de les vies del tren a Sils que ha afectat uns 120 metres quadrats i que ja està extingit.