Restablerta la circulació a la C-25 després de retirar el camió incendiat a Gurb (Barcelona)

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a la C-25 cap a Lleida s'ha restablert totalment cap a les 11 hores després de retirar el camió incendiat a Gurb (Barcelona) que ha provocat el tall de la via a les 7.45.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través de la xarxa social X, també s'ha restablert la circulació a la C-17, la qual havia estat tallada pel mateix accident.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat en una anotació a X recollida per Europa Press, hi han enviat tres dotacions per apagar la caixa del camió, que ha cremat totalment.