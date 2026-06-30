Restablert el subministrament elèctric després de l'avaria que ha afectat abonats de l'àrea de Barcelona

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El subministrament elèctric que ha provocat una avaria i que ha arribat a afectar a un total de 17.000 abonats de l'àrea de Barcelona aquest dilluns s'ha restablert aquest dimarts sobre les 4.55 hores, informa Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'afectació, que es dona per finalitzada, s'ha produït per una avaria en un cable proper a la subestació elèctrica de Collblanc, a Barcelona, i ha deixat sense subministrament a abonats a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
A les 22 hores d'aquest dilluns, la xifra d'afectats havia baixat fins als 11.586 abonats.