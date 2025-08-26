Restablert el servei a la R13 de Rodalies entre Salomó i Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El servei de la línia regional R13 de Rodalies ha quedat restablert sobre les 11.30 hores d'aquest dimarts, després que una avaria en un tren obligués a tallar la circulació entre Salomó i Roda de Berà (Tarragona) durant aproximadament dues hores.
Protecció Civil ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press que la circulació s'ha restablert després d'apartar el tren avariat de la via i ha posat fi a la prealerta del pla Ferrocat.
A més, aquest dimarts els trens amb origen Sant Vicenç de Calders (Tarragona) de la línia R4 circulen amb demores que poden superar els 25 minuts, a causa de les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única per les obres que Adif executa entre Sant Vicenç de Calders i Martorell Central (Barcelona).
També a la R4, fins al 23 de novembre els trens amb origen i destinació Vilafranca del Penedès (Barcelona) comencen i finalitzen a Martorell (Barcelona).
La freqüència de pas es reduirà a un tren per hora i sentit entre aquests municipis, però hi haurà un servei complementari d'autobús els dies laborables de dilluns a divendres.