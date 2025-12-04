Restablert el servei a l'R6 i R60 de FGC entre Masquefa i Piera (Barcelona) després del tall

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
S'ha restablert el servei a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Masquefa i Piera (Barcelona) després del tall per l'avaria d'un tren aquest dijous des de primera hora.
En concret, s'ha tallat el servei entre les 6.28 hores i les 7.36 hores (Barcelona), ha informat FGC en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Protecció Civil, pel seu costat, ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat que havia activat pel succés.