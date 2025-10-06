Restablert el servei de l'R3 entre L'Hospitalet i Ripoll (Barcelona) després del tall

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei de la línia R3 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat i Ripoll (Barcelona) s'ha restablert aquest dilluns sobre les 8.53 hores després d'un tall de més de dues hores.
El tram s'ha tallat arran d'una incidència tècnica aquest dilluns sobre les 6.38 hores, ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el tall s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig de la capital catalana i Vic (Barcelona).