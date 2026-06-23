Publicat 23/06/2026 12:39

Restablert el servei a l'R3 de Figaró (Barcelona) a Ribes de Freser (Girona) després del tall

Archivo - Viatgers a l'estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R3 de Rodalies entre Figaró (Barcelona) i Ribes de Freser (Girona) en tots dos sentits ha quedat restablerta aquest dimarts a les 11.34 hores després del tall provocat per una incidència a la infraestructura aquest dimarts a les 9.34 hores.

Protecció Civil ha desactivat el pla Ferrocat que havia activat en produir-se la incidència, ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Aquest dimarts l'R3 ha tingut una altra incidència per robatori de coure entre les tacions de La Garriga i Figaró (Barcelona).

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