Restablert el servei de l'L4 del Metro de Barcelona després d'un atropellament

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El servei de l'L4 del Metro de Barcelona s'ha restablert aquest divendres cap a les 15.40 hores entre les estacions de Selva de Mar i Urquinaona després d'estar tallat des de les 14.30 hores a causa d'un atropellament.
Així ho ha comunicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha afegit que "durant una estona, l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual".
Fonts de TMB consultades per Europa Press han precisat que l'atropellament s'ha produït a l'estació de Ciutadella Vila Olímpica.