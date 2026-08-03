Publicat 03/08/2026 09:43

Restablert el servei a les 6 línies del sector sud de Rodalies tallades per un atropellament

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe
EUROPA PRESS - Arxiu

TARRAGONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha restablert el servei a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 tallades entre Sant Vicenç de Calders i Cunit (Tarragona) per l'atropellament d'una persona aquest dilluns a les 8.50 després de prop de dues hores de tall.

S'ha reprès la circulació per via única per a trens de mitja distància i s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Durant el tall, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.

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