Restablert el servei a les 6 línies del sector sud de Rodalies tallades per un atropellament

TARRAGONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha restablert el servei a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 tallades entre Sant Vicenç de Calders i Cunit (Tarragona) per l'atropellament d'una persona aquest dilluns a les 8.50 després de prop de dues hores de tall.
S'ha reprès la circulació per via única per a trens de mitja distància i s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el tall, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.