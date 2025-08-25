Restablert el servei ferroviari entre Tarragona i Salou-Port Aventura (Tarragona)

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El servei ferroviari de la R17 entre les estacions de Tarragona i Salou-Port Aventura (Tarragona) s'ha restablert aquest dilluns sobre les 10 hores.
Els trens no circulaven per "una qüestió operativa" i Renfe havia organitzat un servei alternatiu per carretera per garantir el servei, segons han informat fonts de l'operador a Europa Press.
D'altra banda, els trens de la R4 amb origen a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) segueixen circulant amb demores que poden superar els 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única per les obres que Adif executa entre Sant Vicenç i Martorell Central (Barcelona).