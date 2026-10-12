Restableixen parcialment l'Alta Velocitat Barcelona-Madrid després d'extingir-se l'incendi

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei d'Alta Velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha restablert parcialment aquest dilluns al vespre de finalitzar l'extinció de l'incendi que afectava un tren AVE a l'altura de Ricla (Saragossa) i que havia provocat la interrupció de la circulació en aquesta línia.
Serà necessari circular per via única entre Ricla i Plasencia de Jalón (Saragossa) fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, fet que pot provocar retards, ha informat Adif en una publicació a 'X' de les 20.35 recollida per Europa Press.
El gestor de la infraestructura ha recomanat als viatgers consultar amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos.