Restableixen la circulació a l'N-340a a la Ràpita i la TV-3454 a Deltebre (Tarragona)

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles per la N-340a a la Ràpita i per la TV-3454 a Deltebre (Tarragona) s'ha restablert aquest dimarts després de tallar-se el pas del tràfic per una inundació aquest dilluns.

L'N-340a s'ha reobert al voltant de les 10 hores, mentre que la TV-3454 ho ha fet a les 12, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en els seus respectius missatges a X.

D'altra banda, a l'A-27 a l'altura de Valls (Tarragona) continua oberta la circulació en un carril per sentit després d'haver estat tallada aquest dilluns per un lliscament de terra.