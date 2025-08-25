Restableixen la circulació ferroviària entre Sant Vicenç (Tarragona) i Vilanova (Barcelona)

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació ferroviària de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies s'ha restablert aquest dilluns sobre les 12.30 hores després d'haver estat tallada més d'una hora i mitja entre les estacions de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
El servei s'havia tallat a petició dels Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat en veure que sortia fum d'un tren a Calafell (Tarragona) per una avaria relacionada amb el pantògraf i la catenària, segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat i ha informat que el Servei d'Emergències Mèdiques no ha hagut de fer cap atenció mèdica als passatgers del comboi, que han estat desallotjats.