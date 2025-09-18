Publicat 18/09/2025 09:41

Es restableix el servei A la R13 i R14 després del tall a Les Borges Blanques (Lleida)

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -

El servei de Rodalies de la R13 i la R14 s'ha restablert després de 3 hores de tall provocat per robatori de cable a l'estació de Les Borges Blanques (Lleida).

El servei es reprèn després de recuperar la tensió a l'estació lleidatana, que s'ha interromput aquest dijous des de les 6.14 hores fins a les 9.11 hores, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Durant el tall s'ha facilitat servei de bus entre Lleida i Tarragona, alguns semidirectes i uns altres amb parades, i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat per l'incident.

