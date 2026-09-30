La resposta a la covid persistent "continua sent insuficient" a Catalunya, segons un estudi

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els experts estimen que unes 250.000 persones podrien estar afectades
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
Un informe del Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la Covid-19, impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), assenyala que la covid persistent afecta milers de persones a Catalunya però la resposta "continua sent insuficient".
L'estudi estima que unes 250.000 persones a Catalunya podrien estar afectades per la covid persistent, tot i que és probable que la xifra sigui més elevada, i hi ha 14.000 casos registrats en el sistema sanitari, la qual cosa apunta a "un important infradiagnòstic i a carències en el seguiment de les persones afectades", informa el centre impulsat per la Fundació La Caixa i el COMB en un comunicat.
Les dades de la cohort poblacional Covicat mostren que aproximadament el 23% de les persones infectades pel Sars-CoV-2 durant les primeres etapes de la pandèmia van desenvolupar símptomes que van durar almenys 3 mesos, i entre els afectats el 2021, el 56% encara presentava símptomes 2 anys després.
A partir de les dades confirmades i de la prevalença observada en la cohort, el grup estima que almenys 92.000 persones haurien desenvolupat covid persistent a Catalunya el gener del 2021: amb l'augment de les infeccions, aquesta xifra hauria arribat a un mínim de 176.000 casos el juliol del 2022.
El grup assenyala que, tenint en compte les estimacions sobre les infeccions posteriors, la incidència amb les variants òmicron i la recuperació parcial d'alguns casos, actualment més de 250.000 persones podrien presentar símptomes compatibles amb la covid persistent.
La directora del programa de covid persistent de l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), Lourdes Mateu, ha assegurat que, tot i que el risc de desenvolupar covid persistent ha disminuït per la vacunació i l'aparició d'òmicron, "desenes de milers de persones continuen vivint amb les seves conseqüències".
"CARÈNCIES IMPORTANTS"
L'informe ha subratllat "carències importants" tant en la recerca com en l'atenció sanitària, i ha retret que a Espanya, a diferència de països com els Estats Units o Alemanya, la recerca de la covid persistent ha depès en gran mesura de convocatòries competitives generals o europees i no ha comptat amb un programa nacional específic.
Ha dit que l'accés a una atenció especialitzada és limitat ja que a Catalunya només es disposa d'una unitat multidisciplinària de covid persistent, al Germans Trias i Pujol, i que altres serveis especialitzats creats durant les primeres etapes de la pandèmia "han deixat de funcionar".
L'estudi aporta l'experiència de les persones que viuen amb la malaltia, que assenyalen "dificultats" per obtenir el reconeixement de la malaltia i una atenció adequada, barreres geogràfiques i econòmiques, problemes per mantenir l'ocupació i problemes per accedir al reconeixement de la discapacitat.