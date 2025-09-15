Resolta la incidència entre Garraf i Sitges (Barcelona) que afectava 5 línies de Rodalies sud

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Una incidència tècnica a les vies de tren entre Garraf i Sitges (Barcelona) s'ha resolt aquest dilluns cap a les 18.20 hores, després d'una hora en la qual s'han produït demores a cinc línies de Rodalies que feien el trajecte cap al sud de Catalunya, informen fonts de Renfe a Europa Press.
Concretament, les línies afectades han estat l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17.
La incidència s'ha produït en la senyalització a les vies i els trens recuperen la freqüència habitual de pas progressivament.