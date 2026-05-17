Resolta la incidència entre Arc de Triomf i Clot (Barcelona) que ha afectat a la R1, R2 Sud i R4

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La incidència en la infraestructura entre les estacions d'Arc de Triomf i Clot de Barcelona que ha afectat a les línies de Rodalies R1, R2 Sud i R4 aquest diumenge ha quedat solucionada i els trens recuperen progressivament les seves freqüències de pas habituals, ha informat Rodalies via 'X'.
Ha obligat a desviar la circulació dels trens de la R1 i R4 per l'estació de Passeig de Gràcia de Barcelona i, en el cas de la R2 Sud, s'ha limitat la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i l'Estació de França de Barcelona a dos trens per hora i sentit amb parada en totes les estacions.
A més, en la R4, els trens entre Vilafranca i Manresa (Barcelona) han iniciat i finalitzat el seu recorregut a L'Hospitalet de Llobregat, i entre Terrassa (Barcelona) i Fabra i Puig s'ha establert un servei de tren llançadora.