Publicat 22/09/2026 14:03

Resolta la incidència que ha afectat els trens Regionals Sud de Rodalies de Tarragona

Archivo - Imatge d'uns trens de Rodalies
EUROPA PRESS - Arxiu

TARRAGONA 22 set. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha resolt la incidència a la infraestructura que ha afectat els trens Regionals Sud de Tarragona i que ha obligat a circular per via única entre Altafulla-Tamarit i Torredembarra (Tarragona) aquest dimarts a les 13.27 hores.

En concret, les línies afectades han estat l'R13, R14, R15, R16 i R17 i la incidència s'ha originat a les 11.46 hores, ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els trens han augmentat el temps del recorregut en acostar-se al punt afectat.

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