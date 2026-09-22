Resolta la incidència que ha afectat els trens Regionals Sud de Rodalies de Tarragona

TARRAGONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha resolt la incidència a la infraestructura que ha afectat els trens Regionals Sud de Tarragona i que ha obligat a circular per via única entre Altafulla-Tamarit i Torredembarra (Tarragona) aquest dimarts a les 13.27 hores.
En concret, les línies afectades han estat l'R13, R14, R15, R16 i R17 i la incidència s'ha originat a les 11.46 hores, ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els trens han augmentat el temps del recorregut en acostar-se al punt afectat.