La residència per a pilots en formació de l'Aeroport de Lleida allotjarà de 200 a 300 estudiants

Paneque presenta el projecte de recuperació i adequació ambiental de la Timoneda d'Alfés (Lleida)
LLEIDA, 6 (EUROPA PRESS)
La nova residència d'estudiants per a pilots d'avió en formació, de l'escola lituana BAA Training, a l'Aeroport de Lleida-Alguaire, podrà allotjar de 200 a 300 estudiants, ha dit aquest dissabte la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.
Els estudiants hi passaran de 12 a 18 mesos i el projecte suposarà un "enriquiment del territori", explica la Conselleria en un comunicat.
La consellera ha dit que l'empresa té la intenció de construir diversos hangars per a la formació i el manteniment d'avions, i que això és "una oportunitat econòmica, de coneixement i de reconeixement d'aquest entorn importantíssima al territori".
"Aquest aeroport seguirà tenint l'impuls del Departament", i ha afegit que s'està engegant un pla especial per posar a disposició espais nous de cara a noves oportunitats.
La residència s'ha endegat amb una trentena d'alumnes allotjats, però la previsió és acollir-ne 148 en una primera etapa, en un edifici amb 110 habitacions individuals, 16 habitacions dobles i 6 habitacions adaptades, a més d'un edifici annex per a les tasques docents amb tres aules, una cuina, una bugaderia, un menjador i una sala de reunions.
Les obres van començar al gener i ara es completaran amb treballs per millorar les zones comunes i les àrees de jardí.
TIMONEDA D'ALFÉS
Aquest dissabte, la consellera també ha presentat el projecte de recuperació i adequació ambiental de la Timoneda d'Alfés, que ha comportat la restauració de la zona i l'enderrocament de gran part de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Alfés, que estava en desús.
Paneque ha dit que es conservaran els elements històrics que daten de la Guerra Civil i es construiran dos miradors per a l'observació del paisatge i les aus.
En aquesta zona viuen multitud d'aus protegides i en perill d'extinció, per la qual cosa es busca recuperar l'hàbitat d'aquestes espècies, amb unes obres que es preveu que es puguin licitar abans de final d'any.