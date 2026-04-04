9 rescats en el medi natural a Catalunya aquest dissabte amb 1 ferit crític a Arnes (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dissabte 9 rescats en el medi natural, amb 5 ferits i diverses persones indisposades o perdudes, informen en un comunicat, en què demanen planificar les excursions, després d'aquests serveis i els 15 de divendres.
El ferit més greu d'aquest dissabte s'ha accidentat a migdia a Arnes (Tarragona): un escalador ha caigut uns 20 metres i l'han traslladat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
La resta de serveis han estat a Creixell, Roquetes (Tarragona), la Vall de Boí, la Baronia de Rialp (Lleida), les Planes d'Hostoles, Boadella i les Escaules, Sales de Llierca i Sant Jaume de Llierca (Girona).