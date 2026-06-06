Rescaten a tres gossos abandonats en una masia d'Igualada (Barcelona)

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va rescatar el passat 26 de maig a Igualada (Barcelona) a tres gossos que es trobaven en una masia abandonada i en estat de ruïna, amb signes d'abandonament, desnutrició i falta d'atenció, han informat en un comunicat aquest dissabte.
L'actuació va ser duta a terme per la Patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) amb base a Manresa (Barcelona), després de tenir coneixement de l'estat en el qual es trobaven els animals, que estaven en una nau amb accés a un terreny obert dins d'una finca barrada, sense que el seu responsable acudís a atendre'ls.
Els agents van realitzar gestions per identificar al responsable i, segons la investigació, els gossos podrien haver estat aproximadament dos mesos en aquesta ubicació, temps durant el qual haurien aconseguit sobreviure gràcies a aportacions puntuals de menjar i aigua que alguna persona els hauria facilitat.
Els agents van comprovar que només un dels tres gossos tenia xip d'identificació a nom de l'investigat i cap dels animals comptava amb cartilla sanitària.
Els tres animals van ser traslladats a un centre canino a Olesa de Bonesvalls (Barcelona), on reben alimentació, atenció veterinària i cures.
Fins al moment el responsable dels gossos no ha estat localitzat, per la qual cosa la Guàrdia Civil ha remès les diligències al Jutjat de Guàrdia d'Igualada, on figura en qualitat d'investigat com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal.