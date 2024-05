Rescaten 3 persones a l'ascensor inclinat de Ciutat Meridiana de Barcelona per una avaria

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Barcelona han rescatat aquest dimecres al matí un adult i dos menors que han quedat atrapats a l'ascensor inclinat del barri de Ciutat Meridiana per una avaria, informen fonts municipals a Europa Press.

Han rebut l'avís a les 7.51 hores, després del qual hi han desplaçat una dotació a les 8.00 i han finalitzat el servei a les 8.28 hores.

Les mateixes fonts detallen que l'ascensor s'ha aturat sense provocar cap situació de perill per a les persones que hi havia dins, que cap ha resultat ferida, i ara l'Ajuntament està valorant les causes de l'avaria i revisant la infraestructura.