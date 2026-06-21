Rescaten a una persona accidentada al Gorg de les Olles de Queralbs (Girona)

GIRONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia a una persona accidentada que intentava fer el barranc de Núria del Gorg de les Olles, al municipi de Queralbs (Girona).
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, expliquen que han immobilitzat a la persona, que tenia una afectació al braç, l'han extret del lloc per aire i l'han traslladat a Olot (Girona).
Els Bombers han estat notificats del succés a les 13.36 hores i en la intervenció han participat un vehicle i un helicòpter, així com unitats del grup d'actuacions especials (GRAE).