Publicat 21/06/2026 16:50

Rescaten a una persona accidentada al Gorg de les Olles de Queralbs (Girona)

Rescaten a una persona a Queralbs (Girona)
BOMBERS

GIRONA 21 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia a una persona accidentada que intentava fer el barranc de Núria del Gorg de les Olles, al municipi de Queralbs (Girona).

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, expliquen que han immobilitzat a la persona, que tenia una afectació al braç, l'han extret del lloc per aire i l'han traslladat a Olot (Girona).

Els Bombers han estat notificats del succés a les 13.36 hores i en la intervenció han participat un vehicle i un helicòpter, així com unitats del grup d'actuacions especials (GRAE).

Contador

Contingut patrocinat