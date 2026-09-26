Rescaten a Pakistan a una dona resident a Barcelona presumptament víctima de matrimoni forçat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Dos homes són detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Un equip d'investigació conjunt de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional de Barcelona ha aconseguit rescatar a Pakistan a una dona resident a Barcelona que presumptament va ser enganyada per la seva família per contreure un matrimoni forçat amb un familiar seu.
La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona el passat 21 de juliol de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
Els dos detinguts també estan presumptament relacionats amb un intent d'homicidi al desembre de 2025 a Barcelona contra la parella sentimental de la dona, un home d'origen pakistanès i propietari d'un establiment d'informàtica que va ser atacat amb arma blanca, informen els Mossos en un comunicat aquest dissabte.
Aquest home va denunciar davant de la Policia Nacional que la seva parella havia estat traslladada forçosament a Pakistan per membres de la seva família i, una vegada al país, presumptament li van llevar el passaport espanyol i la van obligar a contreure matrimoni amb un cosí contra la seva voluntat.
La coordinació dels investigadors amb l'Ambaixada d'Espanya a Pakistan va permetre executar amb èxit l'operatiu de localització i rescat de la dona, dut a terme per agents de la Policia Nacional a Pakistan, que van efectuar les gestions necessàries per a la seva repatriació a Espanya, on va rebre atenció i assistència integral per part dels serveis especialitzats.
OPOSICIÓ FAMILIAR
La víctima havia iniciat l'any 2023 una relació sentimental amb un home que havia conegut a Barcelona l'any anterior i, al juny de 2025, la parella va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona.
Segons la investigació l'entorn familiar de la víctima va exercir pressions i amenaces perquè trenqués el vincle amb la seva parella, amb l'objectiu d'imposar-li un matrimoni amb un cosí resident a Pakistan, i les amenaces també es van traslladar a la parella de la dona mitjançant terceres persones.
ENGANYADA PER VIATJAR A PAKISTAN
Al setembre de 2025 un familiar presumptament va convèncer a la dona perquè viatgés a Pakistan amb el pretext que les dues famílies acceptarien la unió i intervindrien per resoldre el conflicte.
La víctima va viatjar al país acompanyada per un oncle, germà del seu pare i, una vegada allà, segons els indicis, li van retirar el passaport, la van tancar en un domicili i la van sotmetre a una vigilància permanent amb fortes restriccions, a més de patir pressions continuades i maltractament psicològic per trencar la seva relació i renunciar a tornar a Espanya.
La unió concertada amb el seu cosí es va acabar imposant malgrat l'oposició de la dona, que finalment va poder ser rescatada.
La investigació va quedar oberta per determinar el grau de participació de les diferents persones implicades tant en la retenció i el matrimoni forçat com en l'atac contra la parella i els dos homes van ser detinguts a l'Aeroport de Barcelona.